সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, ভোটের প্রথম দফার দিন আজ ২৩ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ বৃহস্পতিবার ২৩ এপ্রিল ২০২৬ কেমন কাটবে, তার বার্তা দিচ্ছে রাশিফল। আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোট। ভোটের দিনের ভোরে দেখে নিন এই গোটা দিন শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, প্রেম থেকে অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ কঠোর পরিশ্রমই হবে আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ব্যবসায়িক পরিবর্তনগুলো লাভজনক প্রমাণিত হবে। আপনি বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর ও শক্তিশালী হবে। মূল্যবান জিনিসপত্র রক্ষা করার জন্য বিশেষ যত্ন নিন। আপনি আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ পাবেন। সম্পত্তি ক্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সন্তানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে তাদের মন জয় করা সম্ভব হবে।
কন্যা
আজ কর্মজীবনে সাফল্য আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। যদিও আপনার কাজের চাপ বেশি হতে পারে, আপনি প্রতিটি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করবেন। আপনি যা কিছু করবেন, তাতেই সাফল্য অর্জন করবেন। আপনার ভাইবোনদের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের কোনো সদস্য চাকরির জন্য দূরে চলে যেতে পারেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলে সাফল্য আরও সহজ হবে।
তুলা
আজ আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। নতুন বিনিয়োগের সুযোগ আসবে এবং ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বও লাভজনক হবে। নতুন বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন, কারণ পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার ছোট সন্তানদের কিছু আবদার আপনাকে পূরণ করতে হতে পারে। নতুন বছর একটি ধর্মীয় ভ্রমণের মাধ্যমে শুরু হতে পারে, যা আপনাকে শান্তি এনে দেবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার হৃদয় গর্বে ভরে উঠবে। নতুন কর্মজীবনের সুযোগ আসবে। আদালতের মামলা-মোকদ্দমা ব্যস্ততাপূর্ণ থাকবে, কিন্তু পথ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ বয়ে আনবে। যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সরকারি কাজে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More