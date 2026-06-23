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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! রইল২৩ জুন ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jun 23, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। ২৩ জুন ২০২৬ রাশিফলে মঙ্গলবার এই চার রাশির ভাগ্যফলে কোন ইঙ্গিত রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির জন্য প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা, রইল রাশিফল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা, রইল রাশিফল

    সিংহ

    আজ আপনি একটি বড় লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। সন্তানের কৃতিত্ব বা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পরিবারে আনন্দ বয়ে আনবে। অবিবাহিতদের জীবনে কোনো বিশেষ মানুষের আগমন ঘটতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না, কারণ শক্তি বজায় রাখলেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

    কন্যা

    আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচক শক্তি তুঙ্গে থাকবে। ভাগ্য সহায় থাকলে, আপাতদৃষ্টিতে কঠিন কাজগুলোও সহজ মনে হবে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের পরামর্শ আপনাকে পথ দেখাবে। বিবাহ সংক্রান্ত যেকোনো বাধা দূর হওয়ায় বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হবে। ভ্রমণ বা সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে।

    তুলা

    আজ পুরনো সমস্যার মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যাবে। দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব থেকে স্বস্তি মিলবে। কর্মক্ষেত্রের কোনো সিদ্ধান্ত আপনাকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু এই আলোচনা সামনের পথ পরিষ্কার করে দেবে। অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা পরিহার করুন এবং নিজের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখুন। পুরনো বিবাদের সমাধান হতে পারে। দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্যও সাফল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

    বৃশ্চিক

    আজ জীবনে স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রসারণ উভয়ই দেখা দেবে। বাড়ি, জমি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হতে পারে। দূরপাল্লার ভ্রমণের কথাও ভাবা যেতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং থেমে থাকা প্রকল্পগুলো নতুন গতি পেতে পারে। নিষ্ঠার সাথে করা যেকোনো কাজে সাফল্য লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ছোটখাটো বিষয়ে ভাইবোনদের সাথে মতবিরোধ হতে পারে, তবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতি সহজ হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! রইল২৩ জুন ২০২৬ রাশিফল

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