মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৩ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ ২৩ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কারা লাকি। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার সম্মান ও প্রভাব উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত, তাদের ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে। তবে, কারও কথাকে গুরুত্ব দিলে তা আপনার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার মেজাজ ছোটখাটো বিষয়কেও গুরুতর করে তুলতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য, বিশেষ করে তার পায়ের সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
বৃষ
আজ সম্পত্তি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে। একাধিক কাজের চাপ আপনার ব্যস্ততা বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু আপনার সম্পত্তি কেনা বা বেচার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভ আনন্দ বয়ে আনবে। বাইরের পরামর্শ অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আইনি বিষয়ে সামান্য অসাবধানতাও আরও বড় সমস্যার কারণ হতে পারে।
মিথুন
আজ সমাজসেবা ও সৎকর্মের মাধ্যমে আপনার নাম উজ্জ্বল হতে পারে। আপনার নতুন উদ্যোগগুলো ফলপ্রসূ হবে এবং মানুষ আপনার প্রশংসা করবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কঠোর পরিশ্রমে ঢিলেমি করা উচিত নয়। আপনি আনন্দময় মেজাজে থাকবেন, যা আপনাকে কাজ ফেলে রাখতে প্রলুব্ধ করতে পারে। পারিবারিক বিয়ে সংক্রান্ত বাধা অতিক্রম করতে আপনি কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন।
কর্কট
আজকের দিনটি ইতিবাচক থাকবে, কিন্তু কোনো কিছু নিয়ে আপনার মন অস্থির থাকতে পারে। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার চেষ্টা করতে পারে, তাই ভেবেচিন্তে কথা বলুন। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে। আপনি সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন, কিন্তু পেটের সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More