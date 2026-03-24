Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 24, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ মঙ্গলবার ২৪ মার্চ ২০২৬ আপনার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষার দিক থেকে কেমন কাটবে আজকের দিনটি।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    সিংহ

    আজ আপনার জন্য একটি শুভ ও উদ্দীপনাময় দিন হবে। আপনি দাতব্য ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে আগ্রহী হবেন, যা আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। একের পর এক সুসংবাদ আপনার জীবনে আনন্দ বয়ে আনবে। যারা প্রেমে আছেন, তারা তাদের সঙ্গীকে পরিবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। চলমান যেকোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে আপনি উল্লেখযোগ্য স্বস্তি পেতে পারেন। ব্যবসায় একটি বড় পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার অনুকূলে যাবে।

    কন্যা

    আজ আপনার কথাবার্তা ও আচরণে সংযম বজায় রাখা উচিত। কোনো কিছুতে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন। আপনি শিক্ষাক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে পারেন এবং নতুন কিছু অর্জনও করতে পারেন। আপনি ঈশ্বরভক্তিতে মগ্ন থাকবেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আপনি সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ নতুন বাড়ি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো চুক্তিও চূড়ান্ত হতে পারে।

    তুলা

    আজ দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ সম্পন্ন করার একটি সুযোগ আসবে। আপনার কোনো আপনজন দেখা করতে আসতে পারেন, যা পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং কাজগুলো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। একটি বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ হলে অপার আনন্দ হবে। পারিবারিক ব্যক্তিগত বিষয়গুলো বাড়ির মধ্যেই রাখা ভালো হবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ এটি পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র ফল বয়ে আনবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবেন এবং নতুন কিছু করার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নতুন প্রচেষ্টা চালাবেন। নতুন একটি যানবাহন কেনার চিন্তাও আপনার মনে আসতে পারে। যদি আপনি ঋণ নিয়ে থাকেন, তবে তা পরিশোধ করার জন্যও কাজ করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes