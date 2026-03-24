    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কে লাকি! ২৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Mar 24, 2026 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই চার ক্ষেত্রে চারটি রাশির দিন কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সাধারণ হলেও, এটি অগ্রগতির পথ খুলে দেবে। আপনাকে আপনার কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হবে, তবেই আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবেন। কিছু লোক হয়তো গোপনে আপনার অগ্রগতি দেখে ঈর্ষা করতে পারে, তাই সবার সাথে আপনার পরিকল্পনাগুলো ভাগাভাগি করা থেকে বিরত থাকুন। আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। আপনি আপনার বাড়ির আরাম বাড়ানোর জন্য কিছু নতুন জিনিসও কিনতে পারেন। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয়। আপনার সন্তান তার চাকরি নিয়ে যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছিল, সেগুলোরও উন্নতি হতে দেখা যাবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি সৌভাগ্যের হবে। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা কোনো সুখবর পেতে পারেন, যা আনন্দদায়ক হবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বও গড়ে তুলতে পারেন। অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হলে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। দায়িত্ব নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ধরুন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য তার পছন্দের কোনো উপহারও আনতে পারেন। শোনা কথার ভিত্তিতে তর্কে না জড়ানোই শ্রেয় হবে।

    মিথুন

    আজ আপনার জন্য আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। তবে, আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের সামান্য অবনতির কারণে আপনাকে ব্যস্ত হতে হতে পারে। খরচও হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে, তাই আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন। বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হতে পারে এবং আপনি পরিবারে নতুন অতিথি আসার সুসংবাদও পেতে পারেন। আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য আপনি একটি বড় বিনিয়োগ করার কথাও ভাবতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনার জিনিসপত্রের নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। আপনি যদি কোনো আইনি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকেন, তবে আপনাকে সতর্কতা ও মনোযোগ সহকারে এগোতে হবে। আপনার ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি আপনার মায়ের কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত উপহারও পেতে পারেন। কিছু পুরোনো দাম্পত্য সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, তাই বিচক্ষণতার সাথে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করুন। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও আপনার উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কে লাকি! ২৪ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

