    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন

    এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে আজ শনিবার দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল চার রাশির আজকের রাশিফল।

    Published on: Apr 25, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ শনিবার ২৫ এপ্রিল ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে আজ শনিবার দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল চার রাশির আজকের রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।
    মেষ

    আজকের দিনটি ব্যস্ততাপূর্ণ ও চাপপূর্ণ হতে পারে। একাধিক কাজ আপনার মনকে ব্যস্ত রাখবে এবং বাইরে কারও সাথে তর্কেরও ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার সদয় কথাই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। আপনি অবশ্যই সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। আপনার মায়ের রাগ আপনার মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে, তাই বাড়িতে সংযম ও বোঝাপড়ার পরিচয় দিন।

    বৃষ

    আজ আপনি বিশেষ কিছু সম্পন্ন করতে চলেছেন। আপনার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং আপনার কর্মদক্ষতা সবাইকে মুগ্ধ করবে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং আপনার সম্পদ আনন্দ বয়ে আনবে। তবে, স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। আজ সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার দিন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আনন্দ ও হালকা মুহূর্তে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার কাজের জন্য উপযুক্ত নির্দেশনা পাবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনি যদি রাজনীতি বা নতুন কোনো ক্ষেত্রে প্রবেশের কথা ভেবে থাকেন, তবে সতর্ক থাকুন। আপনার পরিবারের কাছে কোনো পুরোনো গোপন বিষয় বা ব্যাপার প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি ছোটখাটো বিবাদও হতে পারে। শান্ত থাকুন এবং পরিস্থিতি সামাল দিন।

    কর্কট

    আজ আপনার আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি আটকে যেতে পারে, কিন্তু হতাশ হবেন না। আপনার মামার কাছ থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনার মনকে হালকা করবে। প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদ হতে পারে, তাই সংযম অবলম্বন করুন। দাপ্তরিক বিষয়ে গাফিলতি পরিহার করুন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

