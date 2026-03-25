মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি, ২৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল চার রাশির রাশিফল।
মেষ
মানসিক চাপ ও বিভ্রান্তিতে পূর্ণ থাকতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত থাকতে পারে, যার ফলে আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির ইঙ্গিত রয়েছে, তাই যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন।সঙ্গীকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। নিজের কথাবার্তা সংযত রাখুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। পরিবারের কোনো দুঃখজনক খবর আপনাকে বিচলিত করে তুলতে পারে।
বৃষ
নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনি যদি নতুন কিছু শুরু করতে চান, তবে সময়টি অনুকূল। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং একটি নতুন অংশীদারিত্ব আপনাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে পারে। পরিবারে একটি ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো বিষয় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে, ফলে আপনি সারাদিন কর্মচঞ্চল বোধ করবেন।
মিথুন
একটি স্বাভাবিক দিন হবে, কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার স্বাস্থ্যের সামান্য ওঠানামা হতে পারে, যা আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবিত করতে পারে। পরিবারের কোনো ঘনিষ্ঠ সদস্যের আচরণ আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। ব্যবসায় কোনো বড় পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে লোকসান হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন এবং অপ্রয়োজনীয় তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।
কর্কট
আপনাকে একটি জরুরি কাজে ভ্রমণ করতে হতে পারে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে।আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে এবং প্রিয়জনের কোনো দুঃখজনক খবর বিচলিত করতে পারে। আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More