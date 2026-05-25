সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
সিংহ
আজকের দিনটি নতুন সূচনা এবং বিজয়ের অনুভূতি নিয়ে আসবে। সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে। আইনি সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে আসতে পারে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। যারা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। আপনি বড় এবং ভিন্ন কিছু করার জন্য একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় সংঘাতের কারণ হতে পারে।
কন্যা
আজ ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন হতে পারে। কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন, কিন্তু রাগ না করে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করুন। আপনার বাবার দেওয়া দায়িত্ব আপনার ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে। পারিবারিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হবে। সুখবর হলো, কঠোর পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। যারা বাইরে কাজ করেন, তাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
তুলা
আজকের দিনটি কঠিন হতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ফল না পেলে আপনি হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। তাড়াহুড়ো করে করা বিনিয়োগে লোকসান হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকুন। আপনার কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করা আপনার জন্য ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেও অপ্রত্যাশিত খরচ হতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আনন্দের এক মৃদু বর্ষণ আপনার মনকে সতেজ করে তুলবে। আপনি নতুন কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত হবেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ খুব সহায়ক হবে। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় সম্পর্কিত খবর আপনাকে ভারাক্রান্ত করতে পারে, কিন্তু চলমান দাম্পত্য সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে যাবে। ব্যবসায়িক পরিবর্তনের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More