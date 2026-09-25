মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৫সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন ২৫সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৫সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিনটি। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য শান্তি ও ভারসাম্য বয়ে আনবে। কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক পরিবেশে সময় কাটালে আপনার মনে শান্তি আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন এবং আপনি পদোন্নতি বা প্রশংসার সুসংবাদ পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার মুখে আনন্দের ছাপ ফুটে উঠবে। আপনার বাবা-মায়ের স্নেহ ও আশীর্বাদ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। প্রেমের সম্পর্কে, সঙ্গীর অনুভূতি বুঝতে পারলে সম্পর্কটি আরও গভীর হবে।
বৃষ
আজ আপনি অনেক বিষয়ে সুবিধা ও সন্তুষ্টি খুঁজে পেতে পারেন। পরিবারে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। গুরুত্বপূর্ণ বা ব্যক্তিগত বিষয় সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত কোনো বিষয় কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। আপনি সৃজনশীল কাজে আগ্রহী হবেন এবং নতুন কিছু করার তাগিদ অনুভব করবেন।
মিথুন
আজ আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। চলার পথে অবশ্যই নানা প্রতিবন্ধকতা আসবে, কিন্তু আপনি আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবেন। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা দানা বাঁধতে পারে। সন্তানের সুখের জন্য আপনি একটি গাড়ি বা কোনো বড় জিনিস কেনার কথা ভাবতে পারেন। পুরোনো ঋণ কমানোর দিকেও একটি ভালো সূচনা হবে। যোগব্যায়াম শরীর ও মন উভয়ের জন্যই উপকারী হবে।
কর্কট
আজ খরচের আকস্মিক বৃদ্ধি আপনার বাজেটকে কিছুটা ব্যাহত করতে পারে, তাই আর্থিক বিচক্ষণতা অপরিহার্য হবে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তবে তাড়াহুড়ো না করে পরিস্থিতিটি ভালোভাবে বিবেচনা করুন। আপনার কাজে সততা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উপকারী হবে। স্বাস্থ্যের সামান্য ওঠানামা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে যৌথভাবে নেওয়া যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More