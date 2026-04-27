ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৭ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ সোমবার কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
ধনু
আজকের দিনটি সাধারণ হলেও অগ্রগতিমূলক হবে। আপনি আপনার ব্যবসায় নতুন সরঞ্জাম বা প্রযুক্তি যুক্ত করে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করবেন। আপনার নেতৃত্বদানের দক্ষতা উন্নত হবে, তবে জীবনসঙ্গীর সাথে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে। তাদের অনুভূতি বোঝা জরুরি। রাজনীতিতে প্রবেশের আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন, অন্যথায় আপনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।
মকর
আজ আপনার সাহস ও বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে। আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। গলা বা স্বাস্থ্যের কোনো সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্ব ও আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আজ কঠোর পরিশ্রম ও সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি বিভ্রান্তিতে ভরা থাকবে। আপনার কাজের দায়িত্ব বাড়বে, যা মানসিক চাপের কারণ হবে। কোনো সহকর্মীর সাথে পরামর্শ করলে সঠিক পথ খুঁজে পেতে পারেন। আপনি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু নির্মাণ সামগ্রী বা অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা অপরিহার্য হবে।
মীন
আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। নতুন সম্পত্তি বা বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে, তবে বড় ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। চলমান ব্যবসায়িক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে স্বস্তি আসবে। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আপনার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে নতুন কিছু শেখার সুযোগ তৈরি হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More