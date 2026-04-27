মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৭ এপ্রিল ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে! তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ শুরু নতুন এক সপ্তাহ। সপ্তাহের প্রথম দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল।
মেষ
আজকের দিনটি কিছুটা কঠিন হতে পারে, কিন্তু সাহসই হবে আপনার প্রকৃত শক্তি। ব্যবসায়িক কারিগরি বাধা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিয়ে অস্বস্তির কারণ হতে পারে। যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপাতত তা স্থগিত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার জীবনসঙ্গীকে দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি সময়মতো পূরণ করুন, অন্যথায় আপনাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যেতে পারে। তবে, এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবেন এবং সাফল্যের পথ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
বৃষ
আজকের দিনটি শক্তি ও উদ্দীপনায় ভরপুর থাকবে। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক ঘটনা ঘটতে পারে, যা পরিবেশকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। আপনি ঈশ্বরভক্তিতে মগ্ন থাকবেন এবং কোনো ভ্রমণ বা বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখবেন: অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকুন, নইলে কর্মক্ষেত্রে সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন।
মিথুন
আজ আপনাকে ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে কাজ করতে হবে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে পুরনো ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান হবে। আপনি আপনার সন্তানদের পড়াশোনায় একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেবেন, যা তাদের ভবিষ্যৎকে মজবুত করবে। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বাবার সাথে কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন।
কর্কট
আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে নানা প্রতিকূলতায় পূর্ণ, কিন্তু আপনার দৃঢ়তা আপনাকে প্রতিটি বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। আপনি এমন কোনো নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন যা ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনবে। আপনার বাড়ির বয়স্কদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। কিছু প্রতিপক্ষ আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। হঠাৎ খরচ বেড়ে যেতে পারে, তাই আর্থিক বিষয়ে বিচক্ষণতা অবলম্বন করুন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More