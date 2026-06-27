সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২৭ জুন, ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল।
সিংহ
শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যম আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা তাদের কাজের জন্য প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেতে পারেন। বিনিয়োগও অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। অনেক দিন পর কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আপনার দিনটি বিশেষ হয়ে উঠতে পারে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় সম্পর্কের মধ্যে নতুন উষ্ণতা নিয়ে আসবে। আজ আপনি কেবল নিজের হৃদয়ই নয়, আপনার প্রিয়জনদের হৃদয়ও বোঝার চেষ্টা করবেন।
কন্যা
আজ বিচক্ষণতা এবং সতর্কতা আপনার রক্ষাকবচ হবে। অংশীদারিত্বকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। একটি পুরোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হলে আনন্দ আসবে। এমনকি স্বাস্থ্যের প্রতি সামান্য অসাবধানতাও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন। গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং কাগজপত্রের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। একটি পুরোনো লেনদেন বা বিবাদেরও আজ অবসান ঘটতে পারে, যা মনের শান্তি বয়ে আনবে।
তুলা
আজ আপনার সিদ্ধান্তগুলোই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। আপনার আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি তা কাজে লাগাতে সফল হবেন। তবে, একটি আর্থিক বিষয় কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। অতীতের কোনো ভুল হঠাৎ সামনে চলে আসতে পারে, কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেওয়াই শ্রেয়। শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে শুভ সুযোগ পেতে পারে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনার মুখে গর্বের হাসি ফুটিয়ে তুলবে।
বৃশ্চিক
আজ সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাড়িতে ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে, যা একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। অতিরিক্ত কাজের চাপ আপনাকে ক্লান্ত করতে পারে, কিন্তু ফলাফল সন্তোষজনক হবে। অন্যদের সাথে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে, তা স্বীকার করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আজ নম্রতা আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More