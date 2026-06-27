ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৭ জুন ২০২৬ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। আজ শনিবার, ২৭ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজকের দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনি উৎসাহ এবং ইতিবাচকতায় ভরপুর থাকবেন। আপনার প্রেম জীবনে একটি নতুন সূচনা বা সুখকর মোড় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুটা মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য, তাই যোগব্যায়াম এবং শরীরচর্চাকে অবহেলা করবেন না। আপনি বিচক্ষণতার সাথে যেকোনো পারিবারিক সমস্যা সমাধানে সফল হবেন। ভ্রমণের সময় প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা বয়ে আনতে পারে। ভাগ্যও আজ আপনার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছে বলে মনে হচ্ছে।
মকর
আজ আপনার দায়িত্ব পালনের দিন। যদি কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তবে তা উপেক্ষা করবেন না। পরিবারে সম্প্রীতি বজায় রাখা আপনার কাছে অগ্রাধিকার পাবে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ও সংযমের সাথে এগিয়ে যাওয়া জরুরি। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হতে পারে। তাই, আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন এবং সময়কে তার নিজের গতিতে চলতে দিন।
কুম্ভ
আজ আপনার সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। লোকেরা আপনার কথা ও কাজের প্রশংসা করবে। আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো বলে মনে হচ্ছে। প্রেমের সম্পর্কে মতবিরোধ কমে যেতে পারে এবং মধুরতা ফিরে আসতে পারে। যদি কারও প্রতি আপনার অনুভূতি থাকে, তবে আজ তা প্রকাশ করার সাহস পেতে পারেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ আপনাকে মানসিক শান্তি এনে দেবে। তবে, কিছু প্রয়োজনীয় খরচ আপনার পকেটের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
মীন
আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনি সতেজ অনুভব করবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার মানসিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। একে অপরের শক্তি ও দুর্বলতা বোঝার মাধ্যমে আপনাদের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী বা অধস্তনের সাহায্যে দীর্ঘদিনের কোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে। ভাগ্যের সহায়তায় কঠিন কাজও সহজে সম্পন্ন হবে। সার্বিকভাবে, দিনটি সন্তুষ্টি, সহযোগিতা এবং আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস অফ ইন্ডিয়া।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More