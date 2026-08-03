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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Aug 3, 2026, 04:00:39 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ ভাগ্য আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত দিচ্ছে। একটি আটকে থাকা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় হঠাৎ সমাধান হয়ে যেতে পারে, যা আপনার সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে তুলবে। তবে, প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন; সঙ্গীকে অবহেলা করলে আপনাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে পারে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, যা আপনার ব্যস্ততা আরও বাড়িয়ে দেবে। আপনার ইচ্ছাগুলো পূরণ হতে পারে, কিন্তু আপনার মন অপূর্ণই থেকে যাবে।

    বৃষ

    আজ আপনার জন্য সুযোগ নিয়ে আসছে। একটি নতুন কেনাকাটা আপনাকে আনন্দিত করবে এবং পারিবারিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। বাড়িতে নতুন সূচনা, তা যানবাহন কেনা বা সংস্কার সংক্রান্তই হোক না কেন, শুভ লক্ষণ। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। তবে, স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    মিথুন

    আজকের দিনটা বেশ ব্যস্ততার। তবে সুখবর হলো, সাহায্য শীঘ্রই আসছে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি, নইলে আপনার বাজেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নিজের কাজ নিজে করুন; অন্যের উপর নির্ভর করাটা ব্যয়বহুল হতে পারে। আপনার সন্তানদের উপর নজর রাখুন; তাদের পথ দেখানো আপনার দায়িত্ব। সরকারি কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না; ভেবেচিন্তে এগিয়ে যান।

    কর্কট

    আজকের দিনটি কঠিন হতে পারে, কিন্তু আপনি তা সামলে নিতে পারবেন। কাজে আপনার মনোযোগ বাড়বে এবং আপনার বসের কাছে আপনার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাবে। আপনার হৃদয়ে সহযোগিতার মনোভাব বিরাজ করবে, যা আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ছোটখাটো সমস্যা মানসিক চাপের কারণ হবে, কিন্তু পারিবারিক বিবাদ স্বস্তি বয়ে আনবে। আপনার জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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