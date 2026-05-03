    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, রইল ৩ মে ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ রবিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    Published on: May 03, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৩ মে ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ রবিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    সিংহ

    আজ আপনার জন্য একটি উজ্জ্বল দিন হতে চলেছে। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। আপনি পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনার দক্ষতা এবং প্রতিভার উন্নতি ঘটবে। পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে সতর্ক থাকবেন: সব নতুন পরিচিতিই যে স্বস্তি বয়ে আনবে, এমনটা নয়।

    কন্যা

    আজ আপনার মিষ্টি কথাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি খুব ভালো। জমে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হতে শুরু করবে। ভ্রমণের সময় আপনি এমন মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন যা কাজে লাগতে পারে। আপনি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং সেখান থেকে একটি নতুন সুযোগের সৃষ্টি হবে।

    তুলা

    আজ অর্থ ও আত্মবিশ্বাস দুটোই আপনার পক্ষে রয়েছে। আপনার সৃজনশীলতা আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। অংশীদারিত্ব সাফল্য বয়ে আনবে। তবে একটি সতর্কবার্তা: আজ কাউকে টাকা ধার দেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। নিজের অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রাখুন; সেগুলোই আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার ব্যক্তিত্ব মানুষকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং দুশ্চিন্তা দূর হবে। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো বড় ঝুঁকি নেবেন না। অন্যথায়, আপনাকে অনুশোচনা করতে হতে পারে। কাজের চাপ থাকবে, কিন্তু আপনি তা সামলে নিতে পারবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

