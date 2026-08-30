ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ রবিবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন প্রেম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল আজকের রাশিফল।
ধনু
আজ সাফল্য আপনার সহায় হতে পারে। আপনার হাতে নেওয়া যেকোনো কাজই ইতিবাচক ফল দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো সম্মাননা বা পুরস্কার প্রাপ্তি গর্ব ও আনন্দ উভয়ই বয়ে আনবে। পুরোনো ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং আপনার সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন পূরণের আরও কাছাকাছি চলে আসতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনা সংক্রান্ত মানসিক চাপ কম অনুভব করবে।
মকর
আজ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো না করে, প্রতিটি দিক সাবধানে বিবেচনা করুন। শান্ত মনে চলমান সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করুন। আজ একটি নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে। বিবাদ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। যদি বিনোদনে মেতে ওঠার বা ছোট কোনো ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ পান, তবে তা আপনার মনকে সতেজ করতে পারে।
কুম্ভ
আজ ছোটখাটো বাধা আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, কারণ কেউ প্রতিকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করতে পারে। ক্রমবর্ধমান খরচ উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই আপনার বাজেটের দিকে নজর রাখুন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিলে আজ আপনি আরও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না।
মীন
আজ আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং উদ্যম প্রতিটি উদ্যোগে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। বকেয়া অর্থ আদায় আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো এখন গতি পেতে পারে। পরিবার থেকে আসা কোনো অপ্রত্যাশিত বা সুখবর সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। সরকারি কাজেও সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে, তাই চেষ্টা চালিয়ে যান।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More