    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: May 05, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ মঙ্গলবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৫ মে ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাজ্যের শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল আজকের জ্যোতিষমত।

    সিংহ

    আজ আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত খরচ আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা আপনার মনকে শক্তিশালী করবে। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আজ একটি পুরনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি কঠোর পরিশ্রম করার সময়। আপনি যত বেশি মনোযোগী হবেন, তত দ্রুত সাফল্য অর্জন করবেন। বাড়িতে অতিথির আগমন পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনাকে আপনার কথা ও আচরণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, কারণ একটি ছোট বিষয়ও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আপনার বাবা-মা সহায়ক হবেন এবং আপনার বিবাহিত জীবনের চলমান সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে যাবে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই অসতর্কতা পরিহার করুন। যদি আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে তা বাস্তবায়িত হতে পারে। সন্তানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আজ গুরুত্বপূর্ণ হবে।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য সুসংবাদ আসতে পারে। কোথাও আটকে থাকা টাকা উদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। সন্তানদের খুশি করার জন্য আপনি তাদের নতুন কিছু কিনে দিতে পারেন বা তাদের সাথে কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ আপনার জন্য সম্মান ও স্বীকৃতি বয়ে আনবে। কিন্তু মনে রাখবেন: আজ আবেগ দিয়ে নয়, বরং বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বেশি ফলপ্রসূ হবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনাকে আপনার কথার উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, কারণ একটি ভুল কথাই সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। আপনি যদি আপনার সন্তানের চাকরি নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে স্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আজ আপনাকে আপনার মাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব সংঘাতের কারণ হতে পারে, তাই বিচক্ষণতার সাথে কাজ করুন। অবিবাহিতরা তাদের জীবনে কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমন দেখতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

