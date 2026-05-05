    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: May 05, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ ৫ মে ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনটিতে চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনাকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দেবে। অর্থ উপার্জন করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার ব্যবস্থাপনা আরও বেশি জরুরি। খরচ বাড়ছে, তাই আড়ম্বর এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ, নইলে আপনার সঞ্চয় ফুরিয়ে যেতে পারে। সুখবর হলো, আপনার কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না। আপনি কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হবেন। সরকারি বিষয় নিয়ে আপনি কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন, কিন্তু সেগুলো শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, বাড়িতে বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করবেন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও গুরুতর সমস্যায় পরিণত হতে পারে।

    বৃষ

    আজ আপনার কর্মদক্ষতাই হবে আপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাগ্য পুরোপুরি আপনার পক্ষে, তাই আপনি যা-ই হাতে নেবেন, তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি পুরোনো ঋণ পরিশোধের দিকে পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং আজ সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বড় সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে। যদি আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার দূরত্ব তৈরি হয়ে থাকে, তবে তা শেষ করার এটাই সঠিক সময়। সম্পর্ক পরিচালনা করা একটি শিল্প, এবং আজ আপনি এতে সফল হতে পারেন।

    মিথুন

    আজ আপনি আপনার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। আপনি এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন যা অন্যদের অবাক করে দিতে পারে। সামাজিক বা রাজনৈতিক মহলে আপনার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে এবং সমর্থন বাড়বে। আপনার ছোট ছেলেমেয়েরা বিশেষ কিছু চাইতে পারে এবং তা পূরণ করলে তাদের মুখে হাসি ফুটবে। শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সময়। আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলে, আপনি একটি সুযোগ হারাতে পারেন। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত সুসংবাদ আপনার হৃদয়ে শান্তি বয়ে আনবে।

    কর্কট

    আজ আপনার আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে, কিন্তু আপনি কিছুটা মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। পারিবারিক কোনো সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আপনার কাঁধে আসতে পারে। মনে রাখবেন, সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কখনও কখনও চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। ব্যবসা নিয়ে খুব বেশি চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ আপনি অংশীদারদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত আসার লক্ষণ রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

