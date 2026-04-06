    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। 

    Published on: Apr 06, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৬ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে গোটা দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস আজ সকালেই দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন, আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল ৪ রাশির রাশিফল।

    মেষ

    আজ আপনার কর্মজীবনে নতুন আলো আসতে পারে। উন্নতির পথ আপনার সামনে উন্মোচিত হবে এবং যদি আপনি বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আজ মন খুলে কথা বলা আপনার জন্য উপকারী হবে; শুধু অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কূটকৌশল থেকে দূরে থাকুন। আজ আপনার আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি এবং আপনি ব্যবসায় আর্থিক লাভের সুসংবাদও পেতে পারেন।

    বৃষ

    আজ আপনার মন পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনে মগ্ন থাকবে, যেন প্রতিটি শব্দই আপনাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি কোনো তীর্থস্থান পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং পদোন্নতির সংবাদ আপনার হৃদয়ে শান্তি বয়ে আনতে পারে। পুরোনো কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার মুখে হাসি ফুটবে। পারিবারিক সঙ্গ এবং সুস্বাদু খাবার আজকের দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলবে। শুধু মনে রাখবেন, ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর অনুভূতি বুঝতে হবে।

    মিথুন

    আজ আপনার ভেতরের নেতা জেগে উঠবে এবং আপনি প্রতিটি বাধাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিছু বাধা অবশ্যই আসবে, কিন্তু আপনি সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। নতুন ব্যবসা শুরু করার ধারণা আসতে পারে। সন্তানের ইচ্ছা পূরণ হলে ঘরে সুখ বাড়বে। পুরোনো ঋণ পরিশোধের দিকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং যোগ ও ব্যায়াম আপনাকে নতুন শক্তিতে ভরিয়ে দেবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি খরচের দিন হতে পারে, কারণ আপনার পকেট এবং মন দুটোই কিছুটা চাপে থাকতে পারে। অপ্রত্যাশিত খরচ আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই বিচক্ষণতার সাথে পদক্ষেপ নিন। আপাতত চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখুন; সময় আপনার অনুকূলে আসছে। সৎ কাজ আপনাকে আত্মতৃপ্তি এনে দেবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করলে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

