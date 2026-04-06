ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ ৬ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ সোমবার, সপ্তাহের প্রথম দিনটি আপনার জন্য কেমন কাটবে। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আপনি কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকবেন যে সময়ের খেয়াল রাখতে পারবেন না। আপনাদের দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু এটি আপনাদের সম্পর্কের মধুরতারই একটি অংশ। বড় ধরনের ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন। ছোটখাটো পারিবারিক সমস্যাও উপেক্ষা করবেন না, কারণ সেগুলো বড় আকার ধারণ করতে পারে। আজ আপনার বাবার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উপকারী প্রমাণিত হবে।
মকর
আজকের দিনটি আনন্দ ও প্রতিকূলতার এক মিশ্রণ নিয়ে আসবে। বন্ধুদের সাথে সময় কাটালে আপনার মুখে হাসি ফুটবে। গুপ্ত শত্রুরা আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা জরুরি। যারা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তারা উল্লেখযোগ্য লাভ দেখতে পারেন। বাড়িতে নতুন অতিথি আসার খবরে পরিবেশ আনন্দে ভরে উঠবে।
কুম্ভ
আজ ব্যবসায়িক কিছু বাধা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আপনার সিদ্ধান্তগুলো অন্যদের অবাক করে দিতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও স্নেহ বজায় থাকবে। আপনি কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন, কিন্তু পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। অপরিচিতদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।
মীন
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। প্রতিটি প্রচেষ্টায় সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে বাড়িতে শান্তি বজায় রাখা জরুরি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনি আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন, কিন্তু আপনাদের ভালোবাসা সবকিছু ঠিক করে দেবে। আজ আপনার মধ্যে নতুন এবং সৃজনশীল কিছু করার তাগিদ অনুভব হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
Sritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More