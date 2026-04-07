সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ৭ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৭ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, বিশেষ করে ব্যবসায়। আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো আপনাকে উল্লেখযোগ্য মুনাফা এনে দিতে পারে। একজন অতিথির আগমন একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে, তবে আপনার কাজের চাপও বাড়বে। আপনি আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন। দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস আপনাকে পিছিয়ে দিতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা আপনার মনকে সতেজ করতে পারে।
কন্যা
আজ বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলো লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণও করতে হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকারী হবে। নিজের স্বাস্থ্যকে হালকাভাবে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভাইবোনদের সাথে সময় কাটানো আনন্দদায়ক হবে এবং কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে দেখা হলে আপনার মনে শান্তি আসবে। আপনি আপনার বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং আটকে থাকা একটি চুক্তি অবশেষে সম্পন্ন হতে পারে।
তুলা
আজ আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের সুযোগ তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। নতুন সাক্ষাৎ আপনার জীবনে সতেজতা আনবে। দূর থেকে আসা সুসংবাদ আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনবে। ধার দেওয়া অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং চাকরিতে পদোন্নতির খবরও আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি সাফল্য ও সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে যাবেন এবং আপনার ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। আপনার করা প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার সময় এসে গেছে। অন্যরা হয়তো বুঝতে না পারলেও, আপনার দয়ালু হৃদয় সকলের মঙ্গল করবে। আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে সহায়তা করবে এবং প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করা আপনাকে প্রকৃত সুখ এনে দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More