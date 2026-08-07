ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৭ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কী ঘটতে চলেছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমত।
ধনু
আজ উন্নতির নতুন পথ খুলে যেতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব লাভজনক প্রমাণিত হবে। প্রকৌশল এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের সাথে জড়িতরা নতুন মাইলফলক অর্জন করতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে ভবিষ্যতের জন্য সুষম খাদ্যাভ্যাস উপকারী হবে।
মকর
আজ আপনার জন্য উন্নতির নতুন সুযোগ অপেক্ষা করছে। বিনিয়োগের আগে সঠিক পরামর্শ নেওয়া লাভজনক হবে। আপনি একটি মূল্যবান জিনিস বা নতুন যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও মধুরতা বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে একটি ধর্মীয় ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন।
কুম্ভ
আজ আপনার মন প্রফুল্ল থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভালো অগ্রগতি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের সংশয় কাটিয়ে পড়াশোনায় আরও ভালো ফল করবে। পরিবারের সাথে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হবে।
মীন
আজ লাভ এবং সম্মান দুটোই আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার নম্র স্বভাব মানুষের মন জয় করবে। নতুন ব্যবসা শুরু করার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া আপনাকে বড় সাফল্য এনে দিতে পারে। পরিকল্পিতভাবে করা প্রতিটি প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে চমৎকার ফল দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More