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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬এ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 7, 2026, 06:00:37 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির গ্রহ, নক্ষত্রের বিচারে আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু

বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেন পরিহার করুন। বাজারে কারও সঙ্গে অহংবোধের সংঘাত এড়িয়ে চলুন এবং আইনি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। অফিসের গোপনীয় বিষয় কারো সাথে শেয়ার করবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আর্থিক সমস্যা যেন আপনার পরিবারকে প্রভাবিত না করে। আপনাদের প্রেম জীবনে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, তাই সংযম অবলম্বন করুন।নগদ প্রবাহ সীমিত হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বা ঋণ গ্রহণ পরিহার করুন।মানসিক চাপ বাড়তে পারে। বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিক্ষকদের নির্দেশনা মেনে চলুন।

মকর

ডিজিটাল মার্কেটিং এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনার বাবা-মা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ আপনাকে উন্নতি করতে সাহায্য করবে।কাজের প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও আপনি নিষ্ঠার সাথে সকল কাজ সম্পন্ন করবেন। সহকর্মীদের মাঝে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে।আপনার সামাজিক পরিধি প্রসারিত হবে এবং আপনি সম্মান অর্জন করবেন। বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখুন।আন্তর্জাতিক ব্যবসার সাথে জড়িতদের ব্যবস্থাপনার ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে।পেশিতে টান বা ব্যথার সমস্যা হতে পারে, খাদ্যাভ্যাস ভারসাম্যপূর্ণ রাখুন।

কুম্ভ

আসন্ন উৎসবের মরসুমের জন্য আপনার কর্মচারীদের যথাযথ নির্দেশনা দিন। আপনার কঠোর পরিশ্রম অন্যান্য ব্যবসায়ীদের জন্য অনুপ্রেরণা হবে।কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পেতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অফিসের মিটিংগুলোতে আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনাকে স্বাগত জানানো হবে।প্রেমের সম্পর্কটি পরিণয়ে পরিণত হওয়ার ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে। পারিবারিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কিছুটা উত্তেজনা থাকতে পারে।অর্থ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হবে। নিয়মিত আয় ভালো থাকবে।নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থীদের কর্মজীবন ও স্বাস্থ্য উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

মীন

যারা বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত, তারা কাঙ্ক্ষিত মুনাফা লাভ করবেন। আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে নতুন ব্যবসায়িক চুক্তিও হতে পারে।ঊর্ধ্বতন ও জ্যেষ্ঠদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন।অবিবাহিতদের মধ্যে বিবাহের আলোচনা অগ্রসর হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে।গজকেশরী এবং সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ আপনার আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। আপনার আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে।আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের উচিত তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করা এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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