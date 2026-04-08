    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Published on: Apr 08, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা. বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৮ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ বুধবার, এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার রাশিফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ

    আজ কোনো কাজ নিয়ে আপনার মনে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও, তা থেকে সরে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মায়ের দেওয়া দায়িত্ব আপনাকে আপনার যোগ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দেবে। ভাইবোনদের সমর্থন আপনাকে আরও শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে মনোযোগী হবেন এবং তাদের শিক্ষকদের সাথে কথা বলবেন। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলার কারণে পেটের সমস্যা হতে পারে। বাড়িতে অতিথির আগমন আনন্দ ও উত্তেজনা বয়ে আনবে।

    কন্যা

    আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনার চারপাশের মানুষদের পরামর্শ আপনার জন্য সহায়ক হবে। পরিবারের কোনো বয়স্ক সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। বাড়িতে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করার চিন্তা আপনাকে শান্তি এনে দেবে। সন্তানদের দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা আপনাকে তাদের আরও কাছে নিয়ে আসবে। বাড়ির কাজে পরিবর্তন আনার ভাবনাও বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

    তুলা

    আজ আপনার মন কিছুটা বিভ্রান্ত থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে বাধা আসতে পারে, যা আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে। ভ্রমণের সময় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের বিশেষ যত্ন নিন। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনাকে গর্বিত করবে। একটি পুরনো লেনদেন পুনরায় সামনে আসতে পারে এবং উত্তেজনা বাড়াতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত বাধা দূর হলে পরিবারে একটি সুখী পরিবেশ তৈরি হবে এবং পুরনো বিবাদেরও অবসান হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য নতুন কিছু শুরু করার একটি সুবর্ণ সুযোগ, কারণ ভাগ্য আপনার সহায় বলে মনে হচ্ছে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আপনি প্রচুর পরিমাণে পাবেন এবং ভাইবোনদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে। কিছু প্রতিপক্ষ আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সতর্ক থাকুন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। ভ্রমণের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাজে লাগতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
