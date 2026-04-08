ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৮ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৮ এপ্রিল ২০২৬ আপনার ভাগ্যে আজ বুধবার কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফল অনুযায়ী দেখে নিন আপনার আজকের ভাগ্যফল। আজ এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি উত্থান-পতনে ভরা থাকবে, কিন্তু আপনি প্রতিটি পরিস্থিতি আত্মবিশ্বাসের সাথে সামাল দেবেন। কোনো পুরোনো বন্ধুর স্মৃতি আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। ব্যবসায় কিছুটা ব্যস্ততা থাকবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর কথায় আপনার মন খারাপ হতে পারে। সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করবে।
মকর
আজকের দিনটি স্বাভাবিক হলেও আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। একাধিক কাজ আপনার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তাই একে একে কাজগুলো করাই শ্রেয়। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি সমস্যার কারণ হতে পারে। অসাবধানতার কারণে ছোট কাজও বড় মনে হতে পারে। কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার একমাত্র নিশ্চিত উপায় হলো সতর্কতা অবলম্বন করা।
কুম্ভ
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো চমৎকার ফল দেবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। অবিবাহিতদের জীবনে ভালোবাসার আগমন ঘটবে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আর্থিক বিষয়ে নিজের ওপর আস্থা রাখুন এবং অন্যের ওপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন।
মীন
আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করার দিন, কারণ তাড়াহুড়ো বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আপনার সন্তানের আচরণ আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরুন। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু করার ইচ্ছা অনুভব করবে। পিতামাতার সেবা করা মনের শান্তি এনে দেবে। একটি পুরনো লেনদেন সম্পন্ন হওয়া আপনাকে স্বস্তি দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More