মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শনিবার, ৮ আগস্ট ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনি প্রচণ্ড শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন। আপনি যে কাজই হাতে নিন না কেন, তা উৎসাহ ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ আসতে পারে। পরিবারে একটি আনন্দময় পরিবেশ থাকবে এবং সম্পর্কগুলো আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে। আপনার কথার প্রভাব অন্যদের উপর স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে, যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা সহজ করে তুলবে।
বৃষ
আজ আপনার ব্যক্তিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার কথা ও আচরণে মানুষ মুগ্ধ হবে। দীর্ঘদিনের কোনো প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনার নম্রতা ও বিচক্ষণতা মানুষের মন জয় করবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং মন প্রফুল্ল থাকবে।
মিথুন
আজ আপনার খরচের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি হবে, কারণ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোনো বিষয় নিয়ে আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। আপনার প্রেমঘটিত সম্পর্কে আপনি কিছুটা দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি অনুভব করতে পারেন এবং সন্তানদের নিয়ে উদ্বেগও আপনাকে কষ্ট দিতে পারে।
কর্কট
আজ আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হতে পারে এবং পুরোনো বিনিয়োগ বা পূর্বের কাজ থেকে ভালো মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকল্পিত ভ্রমণ ফলপ্রসূ হবে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং আপনার মন নতুন উদ্যমে পূর্ণ হবে। আপনি পারিবারিক সমর্থন পাবেন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবেন।
(এই প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More