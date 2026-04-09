ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই ৪ রাশির মধ্যে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। এই চার রাশির আজ বৃহস্পতিবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার আরাম ও সুবিধা বাড়বে। কোনো কারণে আপনার বাবা আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ব্যবসায় উত্থান-পতন থাকলেও আপনি লাভ করতে সফল হবেন। আপনার মনে নতুন ধারণা আসবে এবং অবিলম্বে সেগুলি বাস্তবায়ন করলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাবে। যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেওয়া উচিত।
মকর
আজকের দিনটি শান্ত ও স্বাভাবিক থাকবে, তবে আপনাকে নিজের কথাবার্তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার বাবার কোনো কথা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে, কিন্তু ভাইবোনদের সমর্থন আপনাকে ভারসাম্য দেবে। অবিবাহিতরা তাদের সঙ্গীকে মিস করবেন, কিন্তু আবেগের বশে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হতে পারে। আজকের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া।
কুম্ভ
আজ ব্যবসায় সতর্ক থাকার দিন, কারণ সামান্য অসাবধানতাও বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। অংশীদারিত্বে প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হতে পারে। যদি আপনার ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকে, তবে মায়ের পরামর্শ নেওয়া শুভ হবে। সতর্কতাই আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।
মীন
আজ আপনি নতুন কিছু করার উৎসাহে ভরপুর থাকবেন, কিন্তু এই উৎসাহ আপনাকে তাড়াহুড়োর দিকেও ঠেলে দিতে পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনার বাড়ি আরও আরামদায়ক হয়ে উঠবে। আপনার সম্পত্তি কেনার স্বপ্নও আজ সত্যি হতে পারে। আপনার চারপাশের মানুষদের পরামর্শ সহায়ক হবে। ভ্রমণের সময়, আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা আপনার ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।