সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি! ৯ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ বৃহস্পতিবার ৯ এপ্রিল, ২০২৬ দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজকের দিনটি খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে, যেন সব কাজ একসাথে আপনাকে ডাকছে। সামান্য অস্থিরতা এবং তাড়াহুড়ো আপনাকে বিচলিত করতে পারে, তাই শান্ত থাকাটা জরুরি। আজ আপনার মায়ের পরামর্শ আপনাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। আপনি পুরনো, অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার সুযোগ পাবেন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে এবং একটি পুরনো ভুল আপনাকে নতুন শিক্ষা দেবে।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দময় ও উজ্জ্বল হবে, তবে আপনি নিজেকে উন্নত করার চেষ্টাও করবেন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় ভেবেচিন্তে কাজ করুন, কারণ আজ আপনার বলা কথা ভবিষ্যতে আপনার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ এবং কর্মজীবনে উন্নতির লক্ষণ আপনার মুখে হাসি ফোটাবে।
তুলা
আজকের দিনটি স্বাভাবিক কাটবে, কিন্তু ছোটখাটো বিষয় আপনার মনকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আপনার বাবার কোনো কথা আপনার ভালো নাও লাগতে পারে এবং আপনি নিজের স্বাস্থ্য নিয়েও কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। আর্থিক লেনদেন বিচক্ষণতার সাথে করুন, কারণ প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গী কাজের জন্য বাইরে থাকতে পারেন। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আপনার মন আনন্দে ভরে উঠবে এবং বাড়ির চলমান দ্বন্দ্বগুলো ধীরে ধীরে কমে আসবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আপনার মুখে সন্তুষ্টির হাসি ফুটিয়ে তুলবে। তবে, কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি বিচলিত হতে পারেন। আজ আপনার সাহস ও ধৈর্য আপনাকে শক্তি জোগাবে। সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার বাড়িতে আরাম ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ইচ্ছা জাগবে এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি ভালো সুযোগও আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More