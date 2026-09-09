Daily Horoscope 9 september 2026:মেষ থেকে মীন ১২ রাশির ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা রাশিফল বিচার করা হয়। বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করার একটি রীতি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুধবার গণপতি বাপ্পার পূজা করা জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ , আবার কিছু রাশিচক্রের জন্য জীবনে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে।
মেষ
রাশি একটি দুর্দান্ত দিনের জন্য প্রস্তুত হন। সাম্প্রতিক একটি চুক্তি প্রচুর পরিমাণে অর্থের দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রেম জীবনে চলমান সমস্যার সমাধান হবে। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। আজ আপনার উদ্ভাবনী ধারণাগুলিতে মনোনিবেশ করার দিন।
বৃষ
রাশি আজ বিদেশ ভ্রমণের দিন হয়ে উঠছে। আপনার ক্যারিয়ারে নিজের জায়গা তৈরি করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কোনও পুরানো বিনিয়োগ থেকে আপনি কাঙ্খিত রিটার্ন পাবেন না। আপনার শরীরকে ফিট রাখতে যোগব্যায়াম চেষ্টা করুন।
মিথুন
এই রাশি আজ আপনার আত্মপ্রেমের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আজকের দিনটি অলস প্রমাণিত হতে পারে। সময়মতো কাজ শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন। ভাগ্য স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে সমর্থন করবে।
কর্কট
এই রাশি আপনার সঙ্গীর সাথে একটি রোমান্টিক তারিখের পরিকল্পনা করুন। এই সময়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। আজকের দিনটি আপনার ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছে। ফিট থাকার দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন।
সিংহ
রাশি দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্কের লোকদের আজ প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত। বিনিয়োগের বিষয়ে কৌশল তৈরির দিকে মনোনিবেশ করুন। আজকের দিনটি আপনার সেরা দিন হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে।
কন্যা
কিছুটা চাপযুক্ত প্রমাণিত হতে পারে। সময়মতো কাজ শেষ না করার কারণে আপনাকে সিনিয়রদের বা ম্যানেজমেন্টের অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হতে হতে পারে। অর্থ আসবে তবে ব্যয় বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
তুলা
আপনাকে ক্যারিয়ারের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। আর্থিক অবস্থাও শক্তিশালী হতে চলেছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অসাবধান হবেন না। আজকের দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে চলেছে।
বৃশ্চিক
বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার পেশাদার জীবনে চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি সৃজনশীলতা প্রত্যাশা করুন। খোলা বাহুতে নতুন সূচনা করুন। ডায়েট সুস্থ রাখুন। প্রেমের দিক থেকে দিনটি ভাল হবে না।
ধনু
একটি রোমান্টিক দিন হবে। অফিসের রাজনীতি আপনার জন্য নেতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। ইতিবাচক মানসিকতা রাখুন। আপনার কাজে মনোনিবেশ করুন। গসিপ থেকে দূরে থাকুন। প্রয়োজনে পরিবার বা সঙ্গীর সাথে পরামর্শ করুন।
মকর
জাতক-জাতিকারা দিনে খুব ব্যস্ত থাকতে পারেন। অফিসে অতিরিক্ত দায়িত্ব পাওয়া যেতে পারে। খুব বেশি চাপ নেবেন না। কাজের জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং এগিয়ে যান। সময়ে সময়ে বিরতি নিতে ভুলবেন না।
কুম্ভ
আপনার দিনটি পরিবর্তনে পূর্ণ হতে চলেছে। কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা, স্বাস্থ্য, অর্থের বিষয় বা প্রেমের জীবন যাই হোক না কেন, বড় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন। চাপ উপশম করার জন্য ধ্যান করুন।
মীন অগ্রগতির জন্য ভারসাম্য প্রয়োজন। অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে, তবে নিজেকে ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে যান। ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখুন। চাপ থেকে দূরে থাকুন।
(প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More