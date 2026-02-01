Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে? ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 01, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাসের প্রথম দিন। মাসের প্রথম দিন পড়েছে রবিবার। আর সপ্তাহের শেষ দিন দিয়ে শুরু মাসের আজ প্রথম দিনটি এই চার রাশির জন্য কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। আপনি কিছু পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করবেন, যা স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে। নতুন অতিথির আগমন পরিবেশকে উজ্জ্বল করবে। আপনি আপনার বাবা-মায়ের সাথে সময় কাটাবেন, তাদের উদ্বেগগুলি বোঝার সুযোগ পাবেন। আপনার সন্তানরা কাজের জন্য দূরে সরে যেতে পারে, যা আপনার জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। একটি অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

    বৃষ

    আজ আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলি গতি পাবে এবং আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অসাবধান হওয়া উচিত নয়। আপনি যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে আগে থেকেই আপনার বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ করুন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের কঠোর পরিশ্রম থেকে পিছপা হওয়া উচিত নয়।

    মিথুন

    সম্পত্তির ব্যাপারে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। সম্পত্তি কেনা ভালো হবে। কোনও কাজের জন্য অতিরিক্ত গর্ব করা এড়িয়ে চলুন, নাহলে তা বিপরীতমুখী হতে পারে। ঈর্ষা পোষণ করা এড়িয়ে চলুন। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকবে। আপনি ভালো খাবার উপভোগ করবেন, তবে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনাকে একটি নতুন চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন তারা জনসভায় যোগদানের সুযোগ পাবেন। আপনি নতুন পোশাক, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি কিনতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমে পরিশ্রমী হওয়া উচিত, তাই অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে বলে গুজবের উপর নির্ভর করবেন না।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে? ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

