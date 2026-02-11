Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখুন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? দেখুন ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে

    Published on: Feb 11, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আজ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। আজকের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। ভাগ্যফলে এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    মেষ

    আজ শিক্ষা এবং কর্মজীবন সম্পর্কিত বিষয়ে অগ্রগতি দেখা যাবে। আপনার সন্তানদের পড়াশোনা এবং স্কুল-কলেজ সম্পর্কিত কাজ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকবে, তবে শেষ পর্যন্ত ফলাফল আপনার পক্ষেই আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং আপনি প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেন। আজ কিছু অসমাপ্ত পারিবারিক কাজও সম্পন্ন হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সহায়তা আপনার মনোবলকে বাড়িয়ে তুলবে। যারা চাকরি করেন তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে সাফল্যে পূর্ণ হবে।

    বৃষ

    আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে, তাই সংযম এবং সতর্কতা অপরিহার্য। আত্মীয়দের সাথে আচরণ করার সময় খুব সাবধান থাকুন, কারণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্ত্রীর অগ্রগতি আপনাকে আনন্দ দেবে। যারা তাদের চাকরি বা ক্যারিয়ারে পরিবর্তন খুঁজছেন তারা আজ একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আবেগ নয়, বরং মন ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

    মিথুন

    আজ, কঠোর পরিশ্রম এবং ভাগ্য উভয়ই আপনার পক্ষে থাকবে। দীর্ঘ পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করলে আপনি সন্তুষ্টি পাবেন। তবে, কিছু লোক আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারে, তাই আপনার পরিকল্পনা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় আপনার বাজেট নষ্ট হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, দিনটি মানসিক বিকাশ এবং সাফল্য বয়ে আনবে।

    কর্কট

    আজ আপনি শক্তি এবং উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। আপনার সামাজিক কার্যকলাপ আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। পারিবারিক সম্পত্তি সম্পর্কিত সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সাথে একটি সুখী পরিবেশ বিরাজ করবে। তবে, ব্যবসায়ের ধীর গতি কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণও সম্ভব।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখুন

