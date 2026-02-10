Edit Profile
    Dainik Rashifal: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? দেখে নিন রাশিফলে।

    Published on: Feb 10, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    আজ মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ আজ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। আজকের জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের এই বিশেষ দিনে আপনার গোটা দিনটি কেমন কাটতে চলেছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    মেষ

    আজ আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হবে। ব্যবসায়িক লাভ অর্জনের জন্য আপনার একটি দুর্দান্ত সুযোগ থাকবে, আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আজ অফিসে আপনার একটু অতিরিক্ত কাজ থাকবে, যা শারীরিক ক্লান্তির কারণ হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে আপনি আপনার পিতামাতার কাছ থেকে সহায়তা পাবেন, যা আপনার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজ আপনার বাড়িতে কোনও বন্ধু খাবারের জন্য আসতে পারে, যার সাথে আপনি অনেক সময় আড্ডা দেবেন। আপনার নতুন গাড়ি কেনার ইচ্ছা আজ পূর্ণ হবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আপনি ব্যবসায়িক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করবেন এবং সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য চাইবেন। আপনি যখন আপনার উদ্বেগগুলি একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপন করবেন তখন আপনি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাবেন। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারী মহিলারা তাদের স্ত্রীর জন্য মিষ্টি কিছু প্রস্তুত করতে পারেন, যা তাদের সম্পর্ককে আরও উন্নত করে। শিক্ষার্থীরা কোনও বিষয় সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা অর্জনের জন্য তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ক্লাস নিতে পারে। আজ কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান আপনার মানসিক শান্তি বয়ে আনবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি ভালো ফলাফল করবেন, আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে পারেন, যা আপনার কাজকে মসৃণ এবং সহজ করে তুলবে। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে সুসংবাদও শুনতে পারেন, যা বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে। আজ আপনার বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে তার খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে। আপনার কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনি আপনার ভাইয়ের সাহায্য নিতে পারেন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আপনি অনেক চমৎকার কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পাবেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। প্রকল্পের কাজে আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সহায়তা পাবেন, যা ভবিষ্যতে সাফল্যের জন্য সহায়ক প্রমাণিত হবে। নতুন এবং কার্যকর ব্যবসায়িক ধারণা মাথায় আসবে। আপনি সৃজনশীল সাধনার দিকে ঝুঁকবেন, যা আপনার মেজাজ উন্নত করবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি উজ্জীবিত বোধ করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

