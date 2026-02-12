Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল রইল।

    Published on: Feb 12, 2026 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের বিশেষ দিন। এই দিনে এই চার রাশির প্রেম ভাগ্য কী বলছে? শুধু কী প্রেম! এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থের দিক থেকেও আজ বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে দেখে নিন। লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারের রাশিফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আগামিকাল কেমন কাটবে?
    মেষ

    মেষ

    আজ, একজন অতিথির আগমন আপনার বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে। আপনি তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকবেন। আগামীকাল পর্যন্ত আপনার কাজ স্থগিত রাখবেন না। পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানো আপনার সম্পর্কের মধ্যে চলমান যেকোনো দ্বন্দ্ব সমাধানে সহায়তা করবে। আপনার সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগও থাকবে। আপনার কাজের পাশাপাশি, আপনার সম্পর্কের দূরত্ব এড়াতে আপনার স্ত্রীর জন্য সময় বের করতে হবে।

    বৃষ

    আজ, আপনার অতীতের কোনও ভুল প্রকাশ পেতে পারে, যা আপনার সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। প্রতিপক্ষের প্রভাবে কোনও বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন। আপনার স্ত্রী আপনার প্রচেষ্টায় আপনাকে পূর্ণ সমর্থন করবেন। আপনার সন্তানদের একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত থাকবেন, তাই আপনার তাদের উপর নজর রাখা উচিত। কারও কাছ থেকে টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ তা পরিশোধ করলে আপনার সমস্যা আরও বাড়বে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার আর্থিকভাবে ভালো হবে, কারণ এটি আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে স্থগিত থাকা যেকোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি কাজের ক্ষেত্রে আপনার কোনও অবহেলা এড়ানো উচিত। আপনি আপনার অর্থ একটি ভালো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেকোনো সরকারি কাজও সম্পন্ন হতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনার সাবধানতা অবলম্বন করার দিন হবে। আপনি প্রতিযোগিতামূলক বোধ করবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম থেকে পিছপা হওয়া উচিত নয়। যদি আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তা পূরণ করার জন্য সময় নিন। আপনি হয়তো বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে আপনার আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার ভালো কাজের মাধ্যমে আপনি মানুষের মন জয় করতে সফল হবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

