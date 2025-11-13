Dainik Rashifal Aries To Cancer: মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট রাশির কেমন কাটবে বৃহস্পতিবার? জানুন ১২ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মেষ, বৃষ, মিথুন ও কর্কট রাশির জন্য মিশ্র ফলদায়ক হতে চলেছে। কোনও কোনও রাশির কাছে এই দিন নতুন সুযোগ আসবে। আবার কোনও রাশির আর্থিক দিক থেকে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। জেনে নেওয়া যাক, মেষ, বৃষ, মিথুন ও কর্কট রাশির বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে।
মেষ রাশি - ব্যবসায়ও হ্রাস পেতে পারে। আয় হ্রাস এবং ব্যয়ের অতিরিক্ত হতে পারে। মন বিচলিত হবে। আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে। চাকরিতে অগ্রগতির পথ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে। আরও কঠোর পরিশ্রম হবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
বৃষ রাশি - মন অস্থির হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পরিবার সহায়ক হবে। ব্যবসায় কিছুটা মন্দা দেখা দিতে পারে। ভ্রমণ উপকারী হবে। মনের মধ্যে উত্থান-পতন থাকবে। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। অতিরিক্ত খরচ হবে।
মিথুন রাশি - মনে হঠাৎ সুখ-দুঃখের অনুভূতি দেখা দিতে পারে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার ক্যারিয়ারে ভাল যোগব্যায়াম রয়েছে, আপনার পেশাগত জীবনে আপনাকে কিছুটা সতর্ক রাখুন। ব্যবসায়িক ভ্রমণ উপকারী হবে। আর্থিকভাবে সুবিধা পাবেন। অতিরিক্ত খরচ হবে।
কর্কট রাশি - দিনটি আপনার কাছে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর বলে মনে হতে পারে। এ সময় চুপ থাকতে হবে। খোলামেলা থাকুন, কিন্তু উন্মোচিত হবেন না। ব্যক্তিগত কিছু আপনার কাছে আসতে পারে, বা আপনি একটি নতুন ক্ষেত্রে পা রাখতে পারেন। এটি একটি ভাল জিনিস, তবে এটি চিন্তাভাবনা করে করুন। এ সময় আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে।
