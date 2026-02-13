Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন, রইল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ‘ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ’ কেমন কাটবে? দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Feb 13, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ১৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার কোন কোন রাশির জন্য লাকি প্রমাণিত হতে চলেছে, তা দেখে নিন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষার দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    মেষ

    ভাগ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে। আপনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনি সিনিয়র সদস্যদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন এবং সাহচর্য পাবেন। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে খুব আগ্রহী হবেন। আপনি যদি আপনার সন্তানদের কোনও দায়িত্ব দেন, তাহলে তারা তা পালন করবে। নতুন কিছু করার চেষ্টা করার জন্য আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। যদি আপনার কোনও আর্থিক সমস্যা থাকে, তবে তা সমাধান হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হতে চলেছে। আপনি কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। আপনার কিছু কথা আপনার মাকে বিরক্ত করতে পারে। যেকোনো আইনি বিষয়ে আপনার সতর্ক থাকা দরকার। শেয়ার বাজারের সাথে জড়িতদের দিনটি ভালো যাবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে, অন্যদিকে আপনি কোনও বিষয়ে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। আপনার ধৈর্য এবং সাহসের সাথে আপনার কাজগুলি পরিচালনা করা দরকার। কোনও পুরানো ভুল প্রকাশ পেতে পারে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল হবে। পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে আপনি একটি আশ্চর্যজনক উপহার পেতে পারেন। আপনার প্রবীণদের সম্মান করা উচিত। আপনার বাবা কাজের সাথে সম্পর্কিত কিছু পরামর্শ দিতে পারেন। আপনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। সম্পত্তির লেনদেনের সাথে জড়িতরা একটি বড় চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন। আপনার বিরোধীদের প্রভাবে কোনও বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার সন্তানদের মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে শেখাবেন।

    কর্কট

    আজ আপনার জন্য একটি বড় সাফল্য বয়ে আনবে। রক্তের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আপনি আপনার পরিবারের চলমান সমস্যাগুলি অনেকাংশে সমাধান করার চেষ্টা করবেন। আপনার কিছু নতুন মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আপনি একের পর এক সুসংবাদ শুনতে পাবেন, তবে আর্থিক সমস্যা নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন। আপনার কাজের কিছু সমস্যার কারণে আপনি একটু চিন্তিত থাকবেন। কারও সাথে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেবেন না।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

