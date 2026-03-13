Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৩ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ, বৃষ. মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল দেখে নিন। ১৩ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। ভাগ্যফলে দেখে নিন এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে। রইল আজকের রাশিফল।
মেষ
আজকের দিনটি আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেয়, কারণ পুরনো অসুস্থতার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন এবং সময়মতো বিশ্রাম নিন। আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা ধীরে ধীরে স্থগিত কাজগুলিকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে। যদি কোনও সমস্যা আপনাকে দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত করে আসছে, তবে এখন তা কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের কাছে করা আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সময়ও আসতে পারে। অবিবাহিতদের জন্য, আজ বিশেষ কারও সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেতে পারেন। আপনি দাতব্য কার্যকলাপ এবং অন্যদের সাহায্য করার ক্ষেত্রেও খুব আগ্রহী হবেন।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনাকে আপনার আচরণ এবং কথাবার্তায় সংযত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে। কারও সাথে কথা বলার সময় সাবধানে কথা বলুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও বড় বিবাদে পরিণত হতে পারে। আজ আপনার ব্যয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন এবং সেগুলির সঠিক রেকর্ড রাখুন, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় ব্যয় আপনার বাজেট নষ্ট করতে পারে। কোনও বিষয়ে তর্ক বা বিবাদে জড়ানো এড়িয়ে চলুন, কারণ বিষয়টি এমনকি আইনি বিষয়েও পরিণত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কোনও সহকর্মীর কথায় আপনি কিছুটা বিরক্ত বোধ করতে পারেন, তবে ধৈর্য ধরুন। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি নিয়ে চিন্তিত তারা আজ কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। অনেক দিন পর আপনার কোনও পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে খুশি করবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনায় কিছু উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে পারে, তবে যদি তারা তাদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যায়, তাহলে শীঘ্রই তারা ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবে। আজ আপনি কোনও বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। সম্পত্তি কেনার আপনার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের লক্ষণও আপনি দেখতে পেতে পারেন। তবে, পরিবারের কিছু সদস্য আপনার কিছু কথায় অস্বস্তি বোধ করতে পারেন, তাই কথা বলার সময় সাবধান থাকুন। আজ কোনও নতুন অংশীদারিত্বের কাজ শুরু করা এড়িয়ে চলাই ভালো।
কর্কট
আজ ধৈর্য এবং বোধগম্যতার প্রয়োজন। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা আপনাকে অপ্রয়োজনীয় বিবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে, তাই আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার স্ত্রী কাজ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরামর্শ দেন, তবে তা উপেক্ষা করবেন না; গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন। আপনি আপনার পরিবারের সাথে একটি শুভ অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে পারেন, যা ঘরকে আনন্দে ভরে দেবে। সাফল্য অর্জনের জন্য, আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার উপর আস্থা রাখতে হবে, কারণ এটি আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )