    Daily Horoscope: ভ্যালেন্টাইন্স ডে কেমন কাটবে!মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে কেমন কাটবে?

    Published on: Feb 14, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে আজ প্রেম দিবস ভ্যালেন্টাইন্স ডে। কেমন কাটবে আজকের দিনটি? বসন্তের এই প্রেমের দিনে, আজ শনিবার ভোরে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল রইল।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল রইল।

    মেষ

    আজ আপনার আবেগের সমুদ্রে পাড়ি জমানোর দিন, যেখানে প্রতিটি তরঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। নিজেকে একজন জাদুকর হিসেবে কল্পনা করুন, আপনার কাছের মানুষদের হৃদয় জয় করছেন। একটি হাসি, একটি সুনির্বাচিত শব্দ সবকিছু বদলে দিতে পারে। কোনও কাজেই অসাবধান হবেন না, নাহলে পরে আপনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়বেন, যেমন অপরিকল্পিত ভ্রমণে পথ হারিয়ে ফেলা। আপনার কথাবার্তা এবং আচরণকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, তাহলে আপনার খ্যাতি আরও বাড়বে এবং আপনার সম্মান নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। আজ একটি নতুন প্রচেষ্টা শুরু করার একটি সুবর্ণ সুযোগ, তা সে কোনও প্রকল্প হোক বা নতুন শখ। আপনার প্রিয়জনের হৃদয় জয় করুন এবং আপনার জীবনযাত্রাকে আপগ্রেড করুন, যেমন পুরানো পোশাকের পরিবর্তে একটি স্টাইলিশ পোশাক। যদি কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি আটকে থাকে, তবে তা আজই চূড়ান্ত হতে পারে, আনন্দ বয়ে আনবে। কেবল ধৈর্যশীল এবং ইতিবাচক থাকুন।

    বৃষ

    আজ বিনিয়োগ করার সময় আপনার মনকে বিশ্রাম দিন। প্রতিটি পয়সা বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন, যেমন একজন প্রহরী একটি ধন পাহারা দেয়। আপনার ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে কিছু টাকা আলাদা করে রাখুন। আপনার কাজের উপর মনোযোগ দিন এবং ভুল এড়িয়ে চলুন। যদি কোনও সম্পত্তির চুক্তি স্থগিত থাকে, তবে আজই তা উড়ে যেতে পারে। ঋণের জন্য আবেদন করার এখনই সঠিক সময়। আইনি বিষয়ে জয়ের ইঙ্গিত রয়েছে, তবে আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনি পরে অনুশোচনা করবেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আপনার দেখা হবে, নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কোনও আদালতের মামলার মুখোমুখি হন, তবে আজকের স্পষ্ট চিন্তাভাবনা আপনাকে বিজয়ী করবে। সতর্ক থাকুন; সাফল্য আপনার হাতের মুঠোয়।

    মিথুন

    পরিবারের সদস্যদের সমর্থন আজ আপনার কাঁধের বোঝা কমিয়ে দেবে এবং আপনি পরিবারের মতো সকলের সাথে সংযোগ স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করবেন। দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছা আজ পূরণ হতে পারে, যেমন একটি দীর্ঘস্থায়ী গ্যাজেট কেনা। বাড়িতে একজন নতুন বন্ধু আসবে, যা হাস্যরস এবং আনন্দের ছোঁয়া যোগ করবে। আপনার স্ত্রী প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার সমর্থন হবেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেবেন না। আপনার গোপনীয়তাগুলি সুরক্ষিত রাখুন। ব্যবসায় কিছুটা উত্তেজনা থাকবে, তবে আয় বৃদ্ধি একটি বোনাস সারপ্রাইজের মতো হাসি এনে দেবে। এইভাবে এটি মোকাবেলা করুন: ছোট ছোট সমস্যাগুলি হেসে ফেলুন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলুন।

    কর্কট

    তর্ক-বিতর্কে জড়ানো এড়িয়ে চলুন, নইলে আপনার শক্তি নষ্ট হবে। শাসন ও প্রশাসনের বিষয়গুলিতে কড়া নজর রাখুন। ভর্তুকি সুবিধা নিশ্চিত করার মতো সরকারি পরিকল্পনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। ভ্রমণের সময়, আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন যা আপনার ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করবে। আপনার বিরোধীদের কৌশলে পা দেবেন না; আপনার আত্মবিশ্বাসকে ইস্পাতের মতো শক্তিশালী রাখুন। কাজের গতি ত্বরান্বিত হবে, কিন্তু আপনার সতর্কতাকে হতাশ করবেন না। নিজেকে একজন যোদ্ধা হিসেবে কল্পনা করুন, কোনও আঘাত ছাড়াই জিতে যাচ্ছেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

