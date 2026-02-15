Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Feb 15, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ আপনার ভাগ্যফল। দেখে নিন আজকের রাশিফল।

    মেষ

    আজ অপ্রয়োজনীয় রাগ এড়িয়ে চলুন, নইলে এটি আপনার মনকে আগুনের মতো পুড়িয়ে দেবে এবং সিদ্ধান্ত ভুল হবে। আপনার কাজের জন্য প্রশংসা শুনতে পাবেন। আপনার বস বা সহকর্মীরা আপনার প্রশংসা করবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে নতুন করে বাড়িয়ে তুলবে। পার্থিব আনন্দের উপায় বৃদ্ধি পাবে। নতুন আসবাবপত্র, গ্যাজেট, অথবা আরামদায়ক ভ্রমণ আপনার জীবনকে রঙিন করে তুলবে। আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন, আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রতিটি খরচের দিকে নজর রাখুন। আপনার স্ত্রীর সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটান। সন্ধ্যায় হাঁটা বা কথোপকথন আপনার সন্তানদের মনের বিভ্রান্তি প্রকাশ করবে, তাদের অনুভূতি বুঝতে পারবে। সবকিছু ভেবেচিন্তে বলুন, একটি ভুল কথা সম্পর্কের মধ্যে গভীর ফাটল তৈরি করতে পারে। এটি শক্তি এবং সতর্কতার দিন, আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

    বৃষ

    রাজনীতি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্ষেত্রে কর্মরতদের সতর্ক থাকা উচিত। অপ্রয়োজনীয় ক্লান্তি অনুভূত হতে পারে। আপনার শরীর ভারী বোধ করবে, তবে পিছিয়ে থাকা এড়াতে সময়মতো আপনার কাজ শেষ করুন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন; একটি ছোট সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। কারও প্রভাবে বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন। ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনা থেকে দূরে থাকুন; আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। খাদ্যাভ্যাসে অবহেলা অসুস্থতাকে আমন্ত্রণ জানাবে। ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন; হালকা খাবার বেছে নিন। দিনটি চ্যালেঞ্জিং কিন্তু পরিচালনাযোগ্য হবে; আপনার স্থিতিশীলতার সুযোগ নিন।

    মিথুন

    আনন্দে ভরা দিন। আপনার আর্থিক অবস্থা মজবুত হবে। হারানো অর্থ উদ্ধার হবে, যেমন পুরনো ঋণ পরিশোধ। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা শেষ হবে এবং আইনি স্বস্তি আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি পরিবারের একজন সদস্যের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করবেন। উদারতা সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। কোনও প্রকল্প বা চুক্তি চূড়ান্ত হবে। ভ্রমণের সময় মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখুন। চুরির ভয় থাকবে। দিনটি উত্তেজনা এবং স্বস্তিতে পূর্ণ থাকবে এবং আপনার বর্তমান আনন্দ উপভোগ করা উচিত।

    কর্কট

    ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে এমন একটি দিন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। আপনার কিছু কথায় আপনার বাবা বিরক্ত হতে পারেন। তার অনুভূতিকে সম্মান করুন। আপনি আপনার বসের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রশংসা এবং সাহায্য পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটান। পারিবারিক আলোচনা রক্তের বন্ধনকে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে পারেন; সঠিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। দিনটি পারিবারিক উষ্ণতা এবং পেশাদার সহায়তায় পূর্ণ হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

