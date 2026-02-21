Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 21, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    মেষ

    আপনার মেজাজের উপর কিছুটা সংযম রাখা উচিত, বিশেষ করে আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ছোটখাটো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানালে সম্পর্কের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। বস্তুগত আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে এবং আপনার সন্তানের উদ্বেগগুলি বোঝার সুযোগ দেবে। আজ কথা বলার সময় সাবধানে আপনার শব্দ নির্বাচন করুন। এটিই আজকের দিনের মূল চাবিকাঠি।

    বৃষ

    আজ আপনার একটু সতর্ক থাকা দরকার, বিশেষ করে যদি আপনি রাজনীতি বা জনসাধারণের কাজে জড়িত থাকেন। আপনি কোনও কারণ ছাড়াই ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, তবে আপনি এখনও সময়মতো আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অসাবধান হবেন না। একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা ভাল, কারণ একটি ছোট সমস্যা আরও বাড়তে পারে। বিনিয়োগ সম্পর্কে অন্যদের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন, কারণ অনিয়ম আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    মিথুন

    আজ আপনার জন্য আনন্দের দিন বয়ে আনছে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং কোথাও আটকে থাকা অর্থ আপনি উদ্ধার করতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোনও বিষয়ও আপনার পক্ষে সমাধান হতে পারে, যা কিছুটা স্বস্তি বয়ে আনবে। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যকে আর্থিক সহায়তাও দিতে পারেন। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনাকে মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আপনি যদি ভ্রমণে যান, তাহলে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখতে ভুলবেন না। ছোট ছোট সতর্কতাগুলি অনেক স্বস্তি বয়ে আনতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে আপনি সহায়তা পাবেন, যা আপনার কাজের গতি বাড়িয়ে তুলবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সাথে সময় কাটালে সম্পর্ক উষ্ণ হবে, যদিও আপনার বাবা কোনও বিষয়ে কিছুটা বিরক্ত হতে পারেন - ধৈর্য ধরে কথা বলুন। আপনি যদি আপনার ব্যবসায় পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাহলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া উপকারী।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

