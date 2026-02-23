Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল রাশিফল।

    Published on: Feb 23, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ সোমবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজকের ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে, তবে সঠিক মানসিকতা এবং ইতিবাচক মনোভাব থাকলে আপনি এটিকে আপনার পক্ষে পরিণত করতে পারেন। কারও প্রতি ঈর্ষা বা ঘৃণার অনুভূতি পোষণ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার শক্তি নষ্ট করবে এবং আপনাকে অস্থির বোধ করাবে। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে কোনও শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করে থাকেন, তবে এখনই এটিকে গুরুত্ব সহকারে নিন, কারণ একটি ছোট অবহেলা পরে বড় সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

    বৃষ

    সম্পর্কের জন্য দিনটি শুভ। আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন এবং পুরানো দূরত্ব হ্রাস পাবে। আপনার স্ত্রীর সাথে চলমান যেকোনো মতবিরোধও সমাধান হতে পারে, সম্পর্কের উষ্ণতা ফিরিয়ে আনতে পারে এবং আপনি একসাথে কোথাও ভ্রমণ করতেও আগ্রহী হতে পারেন। আজ, ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফলাফল দেবে। আপনি আপনার আয় বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা তৈরির জন্য নতুন সুযোগের দিকে মনোনিবেশ করবেন।

    মিথুন

    একটি আদালতের মামলা আপনার পক্ষে সমাধান হতে পারে, যা উল্লেখযোগ্য স্বস্তি এনে দেবে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাযুক্ত সম্পর্কগুলি সমাধান করা যেতে পারে এবং পরিবেশ হালকা বোধ করবে। আপনার ভাইবোনদের সমর্থন আপনার কাজকে সহজ করে তুলবে এবং আপনার বন্ধুদের বৃত্ত প্রসারিত হতে পারে, যা একটি প্রাণবন্ত সামাজিক জীবন নিয়ে আসবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি ভারসাম্য এবং ইতিবাচকতা বয়ে আনবে। আপনি কোনও ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, যা আপনার মনে শান্তি আনবে। রাজনীতি বা সরকারি ক্ষেত্রের সাথে জড়িতদের আজ তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন এবং এমনকি নিজের উপর ব্যয় করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অপরিহার্য হবে, তাই তাড়াহুড়ো করে পরিবর্তন করা এড়িয়ে চলুন। পুরানো মতবিরোধ নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া আপনার সম্পর্কের মধুরতা ফিরিয়ে আনবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes