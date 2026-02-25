Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Feb 25, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। এই ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বুধবার আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    মেষ

    আজ নতুন শক্তি এবং নতুন ধারণার জোয়ার আসতে পারে। আপনি অনেক কাজের সাথে সম্পর্কিত পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং সেগুলি বাস্তবায়নে আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করবেন। ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারে, তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা নিশ্চিত করবে যে আপনি পিছিয়ে পড়বেন না। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তারাও সময়টি অনুকূল পাচ্ছেন এবং তারা সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও সিদ্ধান্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। তবে, একজন সহকর্মীর কথা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই সংযম বজায় রাখুন। অবিবাহিতদের জন্য, একটি নতুন সম্পর্ক বা প্রস্তাবের খবর তাদের হৃদয়ে আনন্দ আনতে পারে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো হবে এবং আপনি আপনার কাজে ভারসাম্য বজায় রাখবেন। আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা লাভজনক হবে এবং আপনি বুদ্ধিমান আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন। রাজনীতি বা জনজীবনের সাথে জড়িতরা নতুন স্বীকৃতি পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নেতৃত্বের দক্ষতা কর্মক্ষেত্রে সকলকে মুগ্ধ করবে, আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি নতুন সংযোগ তৈরি করবেন যা ভবিষ্যতে কার্যকর হতে পারে। ব্যাংকিং বা আর্থিক ক্ষেত্রে জড়িতরা একটি নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সাথে যেকোনো মতবিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে এবং আপনার সম্পর্কে মধুরতা ফিরে আসবে।

    মিথুন

    আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে বলে মনে হবে। আপনার সামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কিছু লোক আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যে গৃহস্থালির কাজগুলি পিছিয়ে দিচ্ছেন তা সময়মতো সম্পন্ন করা ভাল, অন্যথায় পরে সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের কাজ বা পড়াশোনার জন্য চলে যাওয়ার খবর আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

    কর্কট

    আজ আপনি যা-ই করুন না কেন, তাতে উৎসাহ এবং ইতিবাচক শক্তি প্রতিফলিত হবে। প্রজ্ঞা এবং ধৈর্যের সাথে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি আপনাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। আপনি আধ্যাত্মিকতা এবং নিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, যা মানসিক শান্তি আনবে। ব্যবসায় আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা নতুন সুযোগ এবং অগ্রগতির পথ খুলে দিতে পারে। একটি নতুন প্রকল্প শুরু করা উপকারী হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম বজায় রাখতে হবে। আপনার সন্তানের সাথে সম্পর্কিত সুসংবাদ আপনার হৃদয়কে গর্ব এবং আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

