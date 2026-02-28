Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিনষ

    Published on: Feb 28, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজ শনিবারের রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? দেখে নিন।
    মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? দেখে নিন।

    মেষ

    আজকের দিনটি আশায় ভরা এবং অন্য যেকোনো দিনের তুলনায় বেশি ইতিবাচক হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন পদ বা দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে উৎসাহে ভরিয়ে দেবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম এবং মনোযোগ দিতে হবে, কারণ এটি তাদের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করবে। আপনার প্রতিপক্ষকে আপনার উপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না এবং আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে দুর্বল করতে দেবেন না, কারণ আপনার বোধগম্যতাই আপনার শক্তি। এমনকি ছোট প্রকল্পগুলিও লাভজনক সুযোগ প্রদান করবে, যা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য লাভের দিকে পরিচালিত করতে পারে। ব্যবসায় অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে, যদিও সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও সমস্যা ছোটখাটো উদ্বেগের কারণ হতে পারে, যা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা সবচেয়ে ভালো হবে।

    বৃষ

    আজ, আপনি নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং প্রমাণ করার তীব্র ইচ্ছা অনুভব করবেন। প্রতিযোগিতার অনুভূতি আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং আপনার মিষ্টি কথা মানুষের মন জয় করবে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ আপনার স্বীকৃতি এবং সম্মান উভয়ই বৃদ্ধি করবে। ছোটখাটো রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। আপনি দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের কথা বিবেচনা করতে পারেন, যা নতুন অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে। উচ্চ শিক্ষার পথ শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত বলে মনে হচ্ছে এবং একটি মজাদার কার্যকলাপের মাধ্যমে দিনটি শেষ করা স্বস্তি এনে দেবে।

    মিথুন

    আজ, আপনার প্রতিটি কাজে ধৈর্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। ব্যবসায় বড় ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে। আপনার কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখলে আপনি জটিলতা এড়াতে পারবেন। সরকারি কর্মসূচি বা পরিষেবা থেকে সুবিধা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। চলমান যেকোনো কাজের সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বাবা-মায়ের সেবা করা এবং তাদের সাথে সময় কাটানো আপনার কাজে মানসিক শান্তি এবং ইতিবাচকতা আনবে।

    কর্কট

    আজ, আপনার নেতৃত্বের গুণাবলী উজ্জ্বল হবে এবং একটি দলের সাথে কাজ করার সুযোগ আপনাকে একটি নতুন পরিচয় দেবে। আপনার বিবাহিত জীবনে প্রেম এবং সম্প্রীতি বিরাজ করবে, যা তৃপ্তি আনবে। আপনি আপনার ছোট বাচ্চাদের জন্য একটি উপহার আনতে পারেন, যা বাড়ির পরিবেশকে উন্নত করবে। একটি শক্তিশালী আর্থিক পরিস্থিতি তৃপ্তি আনবে এবং সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। হারিয়ে যাওয়া, প্রিয় জিনিসটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, একটি নতুন যানবাহন কেনার ধারণাটিও সত্য হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

