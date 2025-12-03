Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন রাশিফলে। আজ ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। আজ বুধবার সকালেই দেখে নিন দিনটি কেমন কাটবে। এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।
মেষ
আপনি আপনার প্রিয়জনের মন জয় করতে সফল হবেন। কোনও কাজের ব্যাপারে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনি পরে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার কথাবার্তা এবং আচরণে সংযম বজায় রাখলে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে। নতুন কিছু শুরু করা আপনার পক্ষে ভালো হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের মনও জয় করতে পারবেন এবং আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবেন। যদি আপনার কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি স্থগিত থাকে, তবে তা চূড়ান্তও হতে পারে।
বৃষ
যেকোনো বিনিয়োগ খুব ভেবেচিন্তে করুন এবং আপনার অর্থের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন। আপনার কাজের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। যেকোনো মুলতুবি সম্পত্তির লেনদেন চূড়ান্ত হতে পারে এবং আপনি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। আপনি একটি আইনি মামলায় জয়লাভ করবেন, তবে আবেগের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া পরে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
মিথুন
আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনার বাড়িতে একজন নতুন বন্ধু আসতে পারে। আপনার স্ত্রী আপনার প্রচেষ্টায় আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন এবং আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কারও সাথে ভাগ করে নেওয়া এড়ানো উচিত। কিছু ব্যবসায়িক বিষয়ে অবশ্যই কিছু উত্তেজনা থাকবে। আজ আপনার আয় বৃদ্ধি পেয়ে আপনি খুব খুশি হবেন।
কর্কট
শাসন ও প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে গভীর মনোযোগ দিন। আপনি সরকারি পরিকল্পনা থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনার বিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়াতে হবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকবে। আপনার কাজের গতিও উন্নত হবে। শাসন ও প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়ে আপনাকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)