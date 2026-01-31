Edit Profile
    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল।

    Published on: Jan 31, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজকের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। দেখে নিন আজকে আপনার ভাগ্যফল। আজ শনিবার কেমন কাটবে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ মাসের শেষ দিন। রইল রাশিফল।

    কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল
    কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল

    মেষ

    আজ, আপনার কাজের ব্যাপারে অসাবধানতা এড়িয়ে চলা উচিত। কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি আটকে যেতে পারে, যা পরে আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। বাইরের লোকদের সাথে চলমান পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এড়িয়ে চলুন। আপনি পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন, যা আপনার সম্পর্ক উন্নত করবে। আপনার সন্তানদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন।

    বৃষ

    আজ আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আরও ভালো হবে, তবে আপনার অযাচিত পরামর্শ দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আপনি যদি কেনাকাটা করতে যান, তাহলে আপনার পকেটের কথা অবশ্যই বিবেচনা করুন। আপনার জীবনসঙ্গী আপনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে পারে, যা আপনাকে চতুর বুদ্ধি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। কোনও বন্ধু আপনার কাছে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন এবং আপনার মুলতুবি থাকা কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের কঠোর পরিশ্রমের উপর আস্থা রাখা উচিত। আপনার স্ত্রীর পদোন্নতি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনার পরিবারের মধ্যে কোনও বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আপনার কথার প্রতি সতর্ক থাকুন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য জটিলতায় ভরা থাকবে। কাজের চাপে থাকবেন, কারণ একসাথে একাধিক কাজের দায়িত্ব আপনার উপর থাকবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অতিথির আগমন পরিবারের সদস্যদের ব্যস্ত রাখবে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। অন্যদের টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। যদি আপনার সন্তানরা কিছু চায়, তাহলে আপনি তাদের জন্য একটি নতুন ল্যাপটপ বা অন্য কিছু কিনতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

