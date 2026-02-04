Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 04, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখা যাক। আজ বুধবার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজকের রাশিফল। আজ এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে আজ বুধবার দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের দৈনিক রাশিফল।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের দৈনিক রাশিফল।

    মেষ

    আজকের দিনটি শক্তি এবং উৎসাহে ভরা থাকবে। নতুন প্রকল্প বা প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যান, তবে আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। সংযম এবং বিচক্ষণতা সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। প্রেমে নতুন বোঝাপড়া গড়ে উঠবে। খোলামেলা যোগাযোগ সম্পর্কের উন্নতি করবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন।

    বৃষ

    শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। পারিবারিক পরিবেশ ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। কিছু সুসংবাদ আনন্দ বয়ে আনবে। আত্মবিশ্বাস এবং ধৈর্য বজায় রাখুন। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং সরলতা বিরাজ করবে। সহানুভূতি তাদের শক্তিশালী করবে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। পূর্ববর্তী বিনিয়োগগুলি লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মিথুন

    আজ আপনার যোগাযোগ এবং চিন্তাভাবনা খুবই কার্যকর হবে। নতুন পরিকল্পনা তৈরি হবে। একজন বন্ধু আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার শক্তিকে ইতিবাচক দিকে পরিচালিত করুন। অতিরিক্ত কাজের চাপ এড়িয়ে চলুন। হালকা-পাতলা কথাবার্তা আপনার সম্পর্ককে মধুর করে তুলবে। আপনি নতুন আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন।ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের আগে পরিকল্পনা করে নিন।

    কর্কট

    শান্তি এবং পারিবারিক স্নেহ দিনটিকে আনন্দময় করে তুলবে। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে। আত্ম-প্রতিফলন আপনাকে সঠিক দিকনির্দেশনা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ এড়িয়ে চলুন এবং শান্ত মন বজায় রাখুন। আপনার সঙ্গীর প্রতি সহানুভূতি এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে। প্রেম আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা লাকি? ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes