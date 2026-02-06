Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। 

    Published on: Feb 06, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার বার্তা দিচ্ছে রাশিফল। আজ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজকের রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার রাশিফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে?

    মেষ

    নতুন শুরুর জন্য আজকের দিনটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে শক্তি প্রবল থাকবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সফল হবে। স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে এবং আপনি সক্রিয় থাকবেন। পারিবারিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। ছোট ভ্রমণ উপকারী হবে। নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি হবে। উৎসাহ বজায় রাখুন, এবং বাধাগুলি অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইতিবাচক মনোভাব অবলম্বন করুন। সাফল্য আসবে। সাবধানতা অবলম্বন করুন। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন, কারণ সাফল্য নিশ্চিত। ধৈর্য ধরুন এবং বিজ্ঞতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। ইতিবাচক থাকুন।

    বৃষ

    আজকের দিনটি স্থিতিশীলতা এবং ধৈর্যের দিন। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি ধীর কিন্তু নিশ্চিত হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তাই সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন। আপনার পরিবারের কাছ থেকে সুসংবাদ পাবেন। পুরনো কাজ সম্পন্ন হবে। বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। সহযোগিতা সাফল্য বয়ে আনবে। শান্তি বজায় রাখুন।

    মিথুন

    আজ আপনার যোগাযোগ দক্ষতা উজ্জ্বল হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন ধারণা সফল হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে মানসিক কর্মক্ষমতা বেশি থাকবে। বন্ধুদের কাছ থেকে আপনি উপকৃত হবেন। ছোট ভ্রমণ শুভ হবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন। সৃজনশীল কাজ ফলপ্রসূ হবে। সামাজিক জীবন প্রাণবন্ত থাকবে। সুযোগ তৈরি হওয়ার সাথে সাথে কৌতূহল বজায় রাখুন। উৎসাহ অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আবেগগত গভীরতার দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি অনায়াসে সাফল্য পাবেন এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম এবং জলীয়তা অপরিহার্য। পরিবারে একটি মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। মাতৃস্বাস্থ্য উপকৃত হবে। আপনার অন্তর্দৃষ্টির উপর আস্থা রাখুন। গৃহস্থালির কাজ শুভ হবে। সংবেদনশীল হোন এবং শান্তি বজায় রাখুন। ইতিবাচক শক্তি গ্রহণ করুন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes