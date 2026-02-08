Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ রবিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে প্রপোজ ডে কেমন কাটতে চলেছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। আজ রবিবার, এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ, এই সমস্ত দিক থেকে আজকের দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার শক্তি প্রবল থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রকল্প শুরু হবে এবং সফল হবে। পরিবারের মধ্যে আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার সর্বোত্তম স্বার্থে হবে। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। সামগ্রিকভাবে, এই দিনটি অগ্রগতিশীল হবে।
বৃষ
আজ আপনার কাজ সফল হবে। আপনি আপনার সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি মানসিক শান্তি বজায় রাখবেন। সন্ধ্যায় বিশ্রাম নেওয়া উপকারী হবে। ধর্মীয় কার্যকলাপ সফল হবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ছোট ভ্রমণ শুভ এবং ফলপ্রসূ হবে।
মিথুন
আজ আপনার বৌদ্ধিক ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে। ব্যবসায় অগ্রগতি এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ লাভজনক হবে। সৃজনশীল কাজ সাফল্য বয়ে আনবে। বন্ধুদের পরামর্শ সহায়ক হবে। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে এবং আপনার উৎসাহ উচ্চ থাকবে।
কর্কট
সাধারণ: আজ আবেগ প্রাধান্য পাবে। আপনার পরিবারের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনার একাগ্রতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পুরানো বিরোধের সমাধান হবে। আপনি আধ্যাত্মিক অগ্রগতি করবেন। উপাসনা এবং প্রার্থনা শুভ হবে এবং শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )