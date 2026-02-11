Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন, রইল ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা বৃশ্চিকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 11, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে আজ আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজকের এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ

    আজ আইনি বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকুন, কারণ এর ফলে বিভ্রান্তি বাড়তে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং যেকোনো পরিকল্পনা সফল হতে পারে। আপনার স্ত্রীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। পারিবারিক সহায়তা দীর্ঘদিনের যেকোনো উদ্বেগ দূর করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করবে।

    কন্যা

    আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে আছে, এবং আপনি যে কোনও কাজে সাফল্য পাবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন এবং আপনার সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠবে।আত্মীয়স্বজনদের টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি করা উচিত।

    তুলা

    আপনার কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ; অন্যের উপর নির্ভর করা ক্ষতিকারক হতে পারে। সন্ধ্যায় আপনার কাছের কারো সাথে দেখা হবে। আপনার সন্তানদের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।প্রেম জীবন ভালো সময় কাটবে এবং যেকোনো অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহও বজায় থাকবে।

    বৃশ্চিক

    দিনটি সাফল্যে ভরপুর থাকবে। আপনার পছন্দের চাকরি খুঁজে পাওয়া আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলবে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন।নতুন কোনও ব্যবসায়িক প্রকল্প শুরু হতে পারে। সন্ধ্যায়, আপনার পরিবারের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

