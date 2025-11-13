Edit Profile
    Dainik Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিকের কেমন কাটবে বৃহস্পতিবার? জানুন ১২ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    Dainik Rashifal 12 November 2025 Today for Leo-Virgo-Libra-Scorpio: কোন রাশির জাতকের কেমন কাটবে আজকের দিনটি? জেনে নিন আজকের রাশিফল।

    Published on: Nov 13, 2025 5:00 AM IST
    By Sanket Dhar
    বৃহস্পতিবার সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক ও কন্যা রাশির জন্য মিশ্র ফলদায়ক হতে পারে। কোনও রাশিকে যেমন কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে, তেমনই কোনও রাশিকে পারিবারিক সমস্যা সামাল দিতে হতে পারে। তবে কিছু রাশির ভাগ্যে রয়েছে অর্থযোগ। জেনে নেওয়া যাক, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক ও কন্যা রাশির কেমন কাটবে বৃহস্পতিবার।

    জানুন ১২ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল
    সিংহ রাশি - এমনকি যখন কেউ দেখছে না, তখনও আপনার বড় পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। আপনি আপনার জীবনে যে লক্ষ্য অর্জন করতে চান তা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন। কোনও ছোটখাটো বিরক্তি আপনার মধ্যে প্রবেশ করতে দেবেন না এবং এটিকে আপনার লক্ষ্য থেকে দূরে যেতে দেবেন না।

    কন্যা রাশি - বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পরিবার সহায়ক হবে। শান্ত থাকুন এবং ধৈর্য ধরে পরিকল্পনা করুন। আবেগের কারণে আপনার জীবনে উত্থান-পতন আসতে পারে। তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে ভালো কিছু থাকবে।

    তুলা রাশি - যখনই আপনি এমন কারও দিকে মনোনিবেশ করেন যার উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, শক্তি পরিবর্তিত হয়। আবেগের কারণে আপনার জীবনে উত্থান-পতন আসতে পারে। সবকিছু ঠিক করার চেষ্টা করবেন না।

    বৃশ্চিক রাশি - আপনাকে নিজের গতি তৈরি করতে হবে, এর জন্য আপনাকে নিজের সাথে চেষ্টা করতে হবে, বাকিরা আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এতে হতাশ হবেন না, নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনুন। আপনি আজ আর্থিক ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল।

