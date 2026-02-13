Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Feb 13, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের আজ ‘ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ’ কেমন কাটবে? আজ শুক্রবার ও তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। এমন এক দিনে এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এদিকে, চলছে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ। প্রেমের এই সপ্তাহে আজ রয়েছে বিশেষ একটি দিন। এমন দিনে এই চার রাশির প্রেম থেকে অর্থ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    সিংহ
    সিংহ

    সিংহ

    আজ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি ভালো পারফর্ম করবেন। আপনার লালিত ইচ্ছা পূরণ করলে আপনি প্রচুর আনন্দ পাবেন। ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনার তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। অনেক দিন পর আপনার সাথে কোনও পুরনো বন্ধু দেখা করতে পারে। আপনি কোনও সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। যারা অনলাইন ব্যবসা করেন তারা বড় অর্ডার পেতে পারেন।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ, যা সৌভাগ্যের ইঙ্গিত দেয়। আপনার বাড়িতে কোনও অতিথির আগমন হতে পারে। কোনও মুলতুবি চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনৈতিক নেতা এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছেন তাদের সতর্ক থাকা উচিত। আপনার ব্যয় সীমিত করুন, নাহলে পরে আপনি আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারেন। একসাথে একাধিক কাজ করার ফলে আপনার মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে।

    তুলা

    ক্যারিয়ারের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি সকল ক্ষেত্রেই ভালো পারফর্ম করবেন। কোনও কাজেই গাফিলতি করবেন না। আপনি ভালো খাবার উপভোগ করবেন। আপনার মনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকবে। নতুন চাকরি পেলে আপনি খুব খুশি হবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হতে পারে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন।

    বৃশ্চিক

    সামাজিক ক্ষেত্রে কর্মরতদের জন্য আজকের দিনটি ভালো হবে। আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। কাজের জন্য দিনটি ভালো হবে। কারও কাছ থেকে টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি পরে সমস্যা তৈরি করতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্য যদি আপনার কাছে কাজের বিষয়ে পরামর্শ চান, তাহলে তা দেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

